Premier Ethiopië beschuldigt milities Tigray van massamoord

De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft gezegd dat de massamoord op naar schatting honderden burgers in Tigray het werk is van de opstandige milities in die noordelijke regio. De VN zegt dat de verantwoordelijken voor het bloedbad zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden.

VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet waarschuwt dat het conflict in Ethiopië dreigt uit te groeien tot een regionale brandhaard.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International meldde als eerste dat afgelopen maandag een groot aantal, "mogelijk honderden" burgers zijn doodgestoken in de plaats Mai-Kadra in de onrustige regio Tigray.

Onschuldige burgers

Volgens Amnesty gaat het om dagloners, die niet zijn betrokken bij de strijd tussen de gewapende milities van het Bevrijdingsfront van Tigray en het Ethiopische leger. Ze zouden afkomstig zijn uit de naburige regio Amhara, die loyaal is aan de regering Abiy.

Ook premier Abiy spreekt van onschuldige burgerslachtoffers. Hij meldde ook dat er lichamen zijn gevonden van doodgeschoten Ethiopische militairen, met handen en voeten gebonden.

Abiy, die vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede kreeg uitgereikt voor zijn verzoening met buurland Eritrea, zei vanmorgen dat de federale troepen het westelijk deel van Tigray, waar ook Mai-Kadra in ligt, hebben "bevrijd".

Dreigende destabilisering

In Genève zei VN-mensenrechtenchef Bachelet dat het conflict in Tigray volledig uit de hand dreigt te lopen. Ze wil dat een onafhankelijk onderzoek uitwijst wie er achter de massamoord zit, zodat de verantwoordelijken vervolgd kunnen worden.

Verder waarschuwde ze dat de strijd de Hoorn van Afrika kan destabiliseren. Inmiddels zijn circa 14.500 vluchtelingen uit Tigray naar het buurland Sudan gevlucht.

Ook wordt gevreesd voor etnische vervolging, na berichten dat de Ethiopische politie bij een VN-kantoor in Tigray een lijst heeft opgevraagd van medewerkers die behoren tot de Tigreeërs, de etnische bevolkingsgroep uit Tigray. Volgens het Britse persbureau Reuters eiste de politie dat de namen worden doorgegeven van al het overheidspersoneel en medewerkers van NGO's in de regio die tot de Tigray-bevolkingsgroep horen.

Begin november brandde de strijd in Tigray los nadat opstandige milities een militaire basis in de regio hadden aangevallen. Het Bevrijdingsfront speelde voorheen een belangrijke politieke rol in het land, maar sinds het aantreden van Abiy in 2018 is de partij op de achtergrond geraakt. Nu zegt de regio achtergesteld te worden.