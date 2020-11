'Conflict in Ethiopië hard op weg uit te monden in burgeroorlog'

Sudan zegt te verwachten dat 200.000 Ethiopische vluchtelingen de komende dagen de grens oversteken. In het noorden van buurland Ethiopië woedt een bloedig conflict tussen het regeringsleger en milities. Volgens een VN-hulporganisatie is aanvoer van medicijnen en voedsel vastgelopen.

Bij de gevechten tussen het leger en het Tigray People's Liberation Front (TPLF) zijn in een week tijd honderden mensen omgekomen. "Het conflict is hard op weg uit te monden in een burgeroorlog", zegt correspondent Elles van Gelder.

Internet ligt plat

In de noordelijke regio Tigray zijn naar schatting tussen de 600.000 en 2 miljoen mensen afhankelijk van noodhulp. De VN-noodhulporganisatie OCHA zegt dat een konvooi met hulpmiddelen vaststaat bij de grens van het strijdgebied.

Het gebied is afgesloten van het internet en telefonie. Bijna 900 hulpverleners kunnen amper contact leggen met de buitenwereld, zegt het hoofd van OCHA tegen persbureau AP. Er staan lange rijen voor de bakkerijen. Er zijn naar schatting duizend buitenlanders gestrand in Tigray.