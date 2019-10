Nobelprijs voor de Vrede naar Ethiopische premier Abiy Ahmed

De Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan de Ethiopische premier Abiy Ahmed. Dat heeft het Noorse Nobelprijscomité in Oslo bekendgemaakt. Hij krijgt de prijs voor zijn toenadering tot het buurland Eritrea.

Sinds hij in 2018 aan de macht kwam heeft Abiy zich ingezet voor vrede in de regio. In samenwerking met de president van Eritrea, Isias Afwerki werkte hij aan een overeenkomst. Die werd in juli en september ondertekend. Kern van dat verdrag was dat alle partijen zich committeren aan de grenzen die een internationale commissie in 2002 had vastgesteld.

Vredesverdrag

Het Nobelprijscomité benadrukt dat de prijs ook bedoeld is als erkenning voor alle betrokken partijen en spreekt de hoop uit dat het vredesverdrag een positieve verandering zal brengen voor alle bevolkingsgroepen in de regio.

Het comité roemt Abiy verder om zijn rol als bemiddelaar in internationale conflicten in Afrika. Zo heeft hij actief bijgedragen aan normalisering van de diplomatieke relaties tussen Eritrea en Djibouti en heeft hij zich ingezet om een einde te maken aan een grensconflict tussen Kenia en Somalië.

Abiy Ahmed heeft bovendien een sleutelrol gespeeld in het conflict tussen de militaire regering in Soedan en de oppositie, zegt het Nobelprijscomité in een toelichting. Mede dankzij hem onderhandelen de partijen en is een ontwerp geschreven over een nieuwe grondwet die moet leiden tot de overgang naar een burgerregering.