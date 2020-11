Slowakije waarschuwde Oostenrijk voor dader van aanslag in Wenen

Van de Oostenrijker met Noord-Macedonische roots was bekend dat hij een extremistische moslim was en dat hij enkele jaren geleden geprobeerd heeft om naar Syrië te reizen om zich aan te sluiten bij IS. Hij werd toen in Turkije opgepakt en uitgeleverd aan Oostenrijk. Daar kreeg hij in april vorig jaar een celstraf van 22 maanden wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie.

De man kwam in december al weer op vrije voeten omdat hij gederadicaliseerd zou zijn. "Hier is de vraag nu: is justitie toen te goedgelovig geweest?", zegt Van de Hulsbeek. "Heeft justitie steken laten vallen?"

Klopjacht

Na de aanslag werd een klopjacht ingezet op eventuele handlangers. Daarbij zijn veertien verdachten aangehouden. De meesten komen uit Wenen of omgeving, maar er zitten ook twee bekenden van de dader uit Zwitserland bij.

"Het is niet duidelijk of ze betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag, maar misschien wel bij het aanschaffen van de wapens, of bij zijn radicalisering", zegt Van de Hulsbeek.

Vier doden

De man opende maandag rond 20.00 uur in een uitgaanswijk in Wenen het vuur op voorbijgangers, cafébezoekers en politiemensen. Hij was bewapend met een semiautomatisch geweer en een pistool. Een bomgordel die hij droeg bleek nep te zijn.

Bij de aanslag vielen vier doden, 22 mensen raakten gewond. Zo'n negen minuten na het begin van de aanslag schoot een speciale eenheid van de politie hem dood.

De aanslag is opgeëist door IS. In hoeverre de de terreurgroep bij de voorbereiding betrokken is geweest, is onduidelijk. IS claimde in het verleden ook aanslagen die door eenlingen werden voorbereid en uitgevoerd.