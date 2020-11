Aanslagpleger Wenen was IS-aanhanger, hoe actief is de terreurbeweging nog?

De NOS ontving veel vragen over terreurbeweging IS. Bijvoorbeeld over waar IS nog actief is. "Als staat is IS verslagen, maar niet als organisatie en ideologie", reageert journalist en IS-kenner Abdou Bouzerda. "In Syrië en Irak hebben ze een transformatie doorgemaakt. Eerst opereerde IS als staat, door bijvoorbeeld gebieden te controleren en identiteitsbewijzen uit te schrijven. Nu gebeurt dat niet meer en opereert IS als organisatie met aanhang."

Toch is de terreurorganisatie zeker niet weg uit het Midden-Oosten. "Er zijn nog altijd ontvoeringen en moordpartijen in Syrië en Irak. Maar de propaganda is veel minder geworden. Dat komt doordat de organisatie op z'n rug ligt en harder wordt aangepakt. IS is niet meer hetzelfde als in de hoogtijdagen van 2014 tot en met 2017", stelt Bouzerda.

Ook NOS-correspondent Daisy Mohr zegt dat het gedachtengoed van IS voortleeft. "Er is dan wel geen kalifaat meer, maar dat betekent niet dat IS weg is. Er zijn nog altijd cellen in het Midden-Oosten. Slapende cellen houden zich al langer schuil, vaak op het platteland, klaar om hun kans te grijpen voor een aanval."

Wereld afgeleid, 'IS gebruikt vacuüm'

"Aanvallen van IS op grote schaal zie je niet echt meer. Maar IS kan makkelijk gebruikmaken van een bepaald vacuüm dat is ontstaan. Door het coronavirus zijn de ogen van de wereld gericht op andere zaken", zegt Mohr. "Ook is de internationale coalitie minder actief dan voorheen en wordt er minder over IS gepraat, tot nu. Maar dat betekent niet dat het rustig is wat betreft IS-operaties."

Dat laatste bleek ook gisteren in Afghanistan. Daar kwamen bij een aanslag op de universiteit in de hoofdstad Kabul 24 mensen om het leven. Ook vielen er tientallen gewonden. De Afghaanse tak van IS zou de aanslag hebben opgeëist.

Ook in delen van Afrika, met name in de Sahel, zijn groepen jihadisten actief die zijn aangesloten bij IS. Eerder maakten we daar deze uitlegvideo over: