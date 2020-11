'Werk thuis', zegt kabinet. En toch doen we dat steeds minder

Zeker 14,5 procent van de besmettingen (cijfers RIVM van vandaag) is terug te leiden naar de werkplek. Dat is na de thuissituatie (bijna 77 procent met bezoek meegerekend) de plek waar de meeste besmettingen plaatsvinden. Daarom is het volgens Frits Rosendaal, hoofd klinische epidemiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), belangrijk om in te zien dat thuiswerken beter is dan naar werk gaan.

"Het idee achter thuiswerken is dat je alleen in contact komt met de mensen in je gezin en dat is natuurlijk veel minder dan op je werk. De mensen met wie je samenwoont zie je sowieso, dus besmettingen in een huishouden worden niet minder door op kantoor werken, maar besmettingen op kantoor worden wél minder wanneer men daar niet komt", legt de epidemioloog uit.