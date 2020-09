Kleinere werkgevers worstelen met thuiswerkoproep: 'Het voelt nu anders'

De onzekerheid van Ansink zit bij het personeel met ondersteunende functies. Om het bedrijf goed te laten lopen moeten die ook fysiek aanwezig zijn. Ansink noemt als voorbeeld een salesmedewerker. "Als je een order invoert en je twijfelt, dan moet je bij ons even snel in het magazijn kunnen kijken of met de productieleider op de vloer overleggen. Dat wordt vanuit huis heel gecompliceerd."

Als de mensen op kantoor hun werk niet goed kunnen doen, loopt het werk bij de productie spaak. "Ik vind dat een moeilijk dilemma", zegt Ansink. Voldoende afstand houden is in haar bedrijf geen probleem.

Minder creativiteit

"Het MKB wordt te veel over één kam geschoren met de overheid en grote bedrijven", zegt Nikki Wiesman, één van de oprichters van Buurtboer dat onder meer bedrijfslunches verzorgt. Buurtboer werd net als andere cateraars in maart en april hard geraakt doordat werknemers van klanten thuis moesten blijven. Dat scenario herhaalt zich nu.

Maar ook de ervaringen van Buurtboer zelf met thuiswerken zijn niet goed. "We moesten nieuwe dingen bedenken om te overleven, creatief zijn. Dat is op afstand heel moeilijk", zegt compagnon Caroline van der Lande. "Ook wordt de productiviteit minder. De dagelijkse dingen komen wel voor elkaar, maar nieuwe dingen bedenken en optuigen is moeilijk."

Buurtboer heeft nog niet besloten of alle werknemers nu weer vanuit huis moeten gaan werken. "We hebben een groot kantoor met productie erbij. We kunnen 1.5 meter makkelijk waarborgen", zegt van der Lande. "Ook moeten we nog zien of er werk is volgende week."

"Ik begrijp dat ze maatregelen moeten nemen, maar voor ons is dit super zuur", zegt Wiesman. "Er was weer licht aan het einde van de tunnel. Dat wordt nu uitgedaan."

Twee weken dicht?

Volgens Ansink voelt het advies van gisteravond anders dan in het voorjaar, omdat er duidelijk bij werd gezegd dat werkgevers verantwoordelijk zijn én dat erop wordt gehandhaafd. "Ze zeggen dat als er een probleem ontstaat je twee weken dicht moet als bedrijf. Dat kunnen we ons niet permitteren."