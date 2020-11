Wekdienst 3/11: Amerika kiest president • Nieuwe coronapersconferentie

Goedemorgen! Het is de dag van de Amerikaanse verkiezingen. Blijft president Trump nog vier jaar in het zadel of wint oud-vicepresident Joe Biden het Witte Huis? In Den Haag is vanavond een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen, die waarschijnlijk worden aangescherpt.

Vandaag is het wisselend bewolkt en wordt het bij een matige tot krachtige zuidwestenwind zo'n 12 graden. In de middag trekken met name boven het noordwesten buien over. Vanaf morgen is het een stuk rustiger. De zon is vaker te zien, maar warmer dan een graad of 12 is het niet.