Bij de verkiezingen in de VS kan de uitslag dagen op zich laten wachten

Rond het stemmen per post is een politieke strijd ontstaan. De Republikeinen met president Trump voorop wijzen er constant op dat dit de deur openzet naar fraude. Ze hebben in Pennsylvania daarom al meerdere rechtszaken gevoerd om het stemmen per post in te dammen. Zo is onder andere voorkomen dat al voor de verkiezingsdag begonnen mag worden met het openmaken van de enveloppen.

Volgens activist Nicolas O'Rourke is de aversie van de Republikeinen tegen het poststemmen niet zo moeilijk te verklaren: "Het is algemeen bekend dat veel meer Democraten dan Republikeinen per post stemmen. Door drempels op te werpen zou het kunnen dat het stemmen tellen zo lang gaat duren dat uiteindelijk wordt besloten alleen de stemmen mee te wegen die op de verkiezingsdag zelf zijn uitgebracht". Wat hij daarvan vindt? "Dat zou corruptie betekenen. Daarmee wordt het kiesrecht geschonden. Elke stem moet meetellen, dat staat in onze grondwet."