Ook pretparken en dierentuinen mogelijk dicht, veel discussie in kabinet

Het kabinet overweegt om behalve de theaters en musea ook pretparken en dierentuinen voorlopig te sluiten. Volgens ingewijden ligt dat plan morgen prominent op tafel als er nieuwe maatregelen worden afgesproken om het coronavirus in te dammen.

Hoewel het aantal besmettingen afvlakt, is de druk op de zorg nog steeds hoog. Daarom vindt het kabinet extra maatregelen nodig. Hoe het pakket er precies gaat uitzien, wordt pas morgen duidelijk. Volgens de ingewijden is er nog veel discussie en onenigheid tussen de ministers en tussen de regeringsfracties.

Sportscholen blijven open

Zo lag eerder vandaag ook nog het plan op tafel om de sportscholen te sluiten, maar dat is na overleg tussen de coalitiepartijen gesneuveld. Sport is een te belangrijke lichamelijke en mentale uitlaatklep voor mensen, zo is de redenering.

Gisteren lekte al uit dat het kabinet strengere maatregelen overweegt, zoals het sluiten van theaters en musea en het verkleinen van de maximale groepsgrootte op straat van vier naar twee. Ook het aantal mensen dat aanwezig mag zijn bij een bruiloft of uitvaart gaat mogelijk omlaag.

Wintersport

Verder zal het kabinet morgen een oproep doen om de komende maanden niet naar het buitenland te reizen. Dat wil zeggen niet in de kerstvakantie, maar ook niet daarna. Bij de eerste coronagolf waren veel besmettingen terug te voeren op wintersportvakanties. Het kabinet wil voorkomen dat dat komende winter opnieuw gebeurt.

De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge is morgen om 19.00 uur live te volgen op NPO1, NPO Radio 1 en via nos.nl.