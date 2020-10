Na aanslag Nice: meer militairen gaan scholen en kerken bewaken

Macron kondigde vanmiddag ook nieuwe maatregelen aan tegen radicale islamitische organisaties die Franse waarden en normen afwijzen. Dat deed de Franse regering eerder deze maand ook al.

Die belofte was een gevolg van de dood van leraar Samuel Paty, die op 16 oktober werd vermoord, omdat hij in een les over vrijheid van meningsuiting cartoons van de profeet Mohammed had laten zien.

Steun aan katholieken

Macron betuigde vanmiddag na de aanslag op de Notre-Dame-basiliek ook medeleven met de katholieken. Hij herinnerde aan de moord op een Franse priester in 2016 in de plaats Saint-Etienne-du-Rouvray. Ook in die zaak was een islamitische terrorist de dader.

Voordat Macron zijn verklaring aflegde, sprak hij voor de basiliek uitgebreid met politieagenten. De agenten maakten een aangeslagen indruk.

Avignon en Djedda

Vandaag waren er meer incidenten in Frankrijk waarbij wordt onderzocht of ze terrorisme-gerelateerd zijn. Zo bedreigde een man in Avignon omstanders met een wapen. De politie schoot hem dood.

In het Franse consulaat in Djedda, in Saudi-Arabië, werd vandaag een bewaker neergestoken. De aanvaller gebruikte een "scherp voorwerp" als wapen, melden Saudische media. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, hij verkeert niet in levensgevaar.

Het is niet duidelijk of de incidenten samenhangen met de gebeurtenissen in Nice.