Politie schiet man dood in Avignon die omstanders met mes bedreigde

In een buitenwijk van de Zuid-Franse stad Avignon heeft de politie een man doodgeschoten die omstanders met een wapen bedreigde. Dat melden Franse media. Er zijn geen meldingen van slachtoffers.

De man zou Allahoe akbar hebben geroepen. Een woordvoerder van de politie zegt tegen het Franse persbureau AFP dat alle motieven worden onderzocht, maar dat er voorlopig geen aanwijzingen zijn voor een islamitisch motief.

De aanval vond plaats twee uur na de terroristische aanslag bij de Notre-Dame van Nice, waar drie mensen werden gedood door een man met een mes. Of er een verband is tussen de twee incidenten is niet duidelijk.

