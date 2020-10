Doden bij terreuraanslag bij kerk in Nice, 'vrouw onthoofd'

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Darmanin heeft een crisisbijeenkomst bijeengeroepen. Ook president Macron is daarbij aanwezig. In het parlement is tijdens een zitting een minuut stilte gehouden. Later vandaag vertrekt Macron naar Nice om steun te betuigen.

De Franse koepel van islamitische organisaties CFCM veroordeelt de aanslag en roept Franse moslims op als teken van rouw alle festiviteiten te annuleren rond het Mawlid-feest, waarbij wordt stilgestaan bij de geboortedag van de profeet Mohammed.

Paty

De aanval komt twee weken na de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty in de buurt van Parijs. Dat was een reactie voor het vertonen van cartoons van de profeet Mohammed in zijn les.

In 2016 werd Nice opgeschrikt door een aanslag op de nationale feestdag Quatorze Juillet, waarbij een man met een vrachtwagen vol explosieven en wapens inreed op de boulevard. Daarbij kwamen 86 mensen om het leven. De dader werd doodgeschoten.

Dit bericht wordt voortdurend bijgewerkt.