AFM ziet steeds vaker oplichting door buitenlandse beleggingsbedrijven

"Deze bedrijven werken met heel verfijnde verleidingstactieken", zegt Boerboom. "Mensen worden benaderd, heel vaak gebeld, ze bouwen een vriendschappelijke band op, en daarna vragen ze om een eerste storting."

De bedrijven bouwen soms websites na en laten koersen zien die niet correct zijn, zegt de AFM. "Na een week heeft iemand ineens 50 procent winst. En dan komt de unieke kans: nu nog een keer een paar duizend euro storten. Zo stoppen mensen steeds meer geld in de belegging." Mensen verliezen zo duizenden euro's, in sommige gevallen zelfs 100- of 200.000 euro, zegt de AFM.

Mensen weten dat ze opgelicht zijn als het contact ineens wordt verbroken, of als mensen hun winst willen incasseren en het kan niet. "Ze worden niet meer teruggebeld en de website gaat uit de lucht. En dan komen ze bij ons."

Hang de telefoon op

Het verschil met zogenoemde boiler rooms, nepfirma's met nepaandelen die nergens geregistreerd staan of een vergunning hebben, is dat deze bedrijven wel een vergunning hebben. Toch kan de AFM weinig doen, omdat zij niet direct toezicht houdt op de bedrijven. "We werken met een Europees systeem van toezicht. Dat betekent dat je niet in ieder Europees land een vergunning aan hoeft te vragen. Als je in één land een vergunning hebt, dan kun je via het aanvragen van een Europees paspoort in alle Europese landen je diensten aanbieden."

Daarom kan de Nederlandse toezichthouder, de AFM, niet zoveel doen om deze praktijken te voorkomen. "Dit soort bedrijven kiest vaak het land waarvanuit ze denken dat ze het makkelijkst kunnen opereren. Pas als we signalen krijgen dat het is misgegaan, kunnen we contact opnemen met de toezichthouders in die landen. We hebben wel contact met bijvoorbeeld Cyprus, en soms trekken ze vergunningen ook in."

In juni gebeurde dat nog met Hoch Capital Ltd, die handelde onder de naam iTrader, zegt de AFM. Dit bedrijf verzamelde gegevens van mensen die informatie achterlieten op nepadvertenties. De AFM, maar ook de Britse toezichthouder FCA kregen daar tientallen signalen over. Uiteindelijk heeft de Cypriotische toezichthouder bekendgemaakt dat Hoch de vergunning inlevert.

Mensen zelf kunnen wel voorkomen dat ze gedupeerd worden, zegt Boerboom: "Als je wordt gebeld met een beleggingsadvies, of een zogenoemde unieke investering: hang de telefoon op. Ga er niet op in. Dat is het allerbeste advies."