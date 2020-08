Paar duizend Nederlanders op bellijst beleggingsoplichters

2500 Nederlanders hebben een brief gekregen van de Autoriteit Financiële Markten dat ze met hun contactgegevens op een internationale bellijst van oplichters staan. Criminelen in zogeheten boilerrooms kunnen hen benaderen en verleiden om dubieuze beleggingen te doen.

De lijst met namen en adresgegevens is in beslag genomen in een internationaal strafrechtelijk onderzoek, meldt de AFM. De politie en het Openbaar Ministerie hebben het document overgedragen aan de toezichthouder, die zo de betreffende mensen kon waarschuwen.

De meeste slachtoffers van boilerroom-fraude worden gebeld door oplichters. Ze krijgen telefonisch beleggingen voorgeschoteld die snel geld op zouden leveren, zonder dat er grote risico's aan zouden zitten. Om hen te overtuigen, maken de criminelen meestal gebruik van scripts die ook helpen om de slachtoffers over te halen steeds meer geld af te staan. Tegen de tijd dat mensen erachter komen dat het niet deugt, zijn de oplichters niet meer bereikbaar.

Meer meldingen

Volgens de Fraudehelpdesk is het aantal meldingen van beleggingsfraude de afgelopen jaren flink gestegen. In 2017 kwamen er nog 147 binnen, afgelopen jaar waren het er 429.

Slachtoffers kunnen grote sommen geld verliezen, voor sommige gaat het om hun hele oudedagsvoorziening of erfenis. In 2019 verloren 379 mensen bij elkaar bijna 11 miljoen euro.

Dat is maar het tipje van de ijsberg, denkt de AFM. In werkelijkheid zijn de aantallen en bedragen vermoedelijk veel hoger, omdat slachtoffers zich niet altijd melden.