Valse namen en luxe levens: tot vier jaar cel voor boilerroom-oplichters

Zo'n zelfde levensstijl was ook wat de eveneens veroordeelde Rabih F. voor ogen had, zag de rechter, die de verklaring van de ex-vriendin van F. 'treffend' noemt. Zij vertelde dat F. geïnspireerd was geraakt door de film Boilerroom.

"Later liet hij de film ook altijd zien aan het personeel bij de andere boilerrooms waar hij werkte. Ook speelde hij zelf een scène uit de film na voor het personeel. Zijn streven was in alle gevallen om van een 'nee' een 'ja' te maken, zoals in de film", legde de ex-vriendin uit.

Als onderdeel van zijn werkwijze gebruikte hij verschillende valse namen. Zoals Robert den Hartog, of Robert of Roy van Zuydewijn. Volgens de rechter gebruikte hij ook een andere stem, zonder accent. In de nepbrochure van de beleggingen die hij aansmeerde, stond "dat volgens het financiële tijdschrift Euro senior broker Robert van Zuydewijn tot de beste financieel adviseurs in Duitsland behoort". F. kreeg 30 maanden cel.

Meer slachtoffers

Zeker 44 mensen hadden zich bij het Openbaar Ministerie gemeld als slachtoffer. Sommigen investeerden een paar duizend euro, anderen tonnen en een enkeling meer dan een miljoen. Het totale aantal slachtoffers en de omvang van de schade ligt waarschijnlijk nog hoger, omdat niet iedereen zich gemeld heeft.

De veroordeelde mannen moeten voor miljoenen aan schade, met rente, aan de slachtoffers terugbetalen. Of dat ook zal gebeuren is nog onduidelijk, omdat het Openbaar Ministerie nergens beslag op heeft weten te leggen.

Toch heeft André Martin nog hoop. "Ik ben altijd positief ingesteld. Hier komt wat van terug."

Ook vrijspraken

In deze zaak, door het Openbaar Ministerie omgedoopt tot 'zevenblad', naar het moeilijk uit te roeien onkruid, stonden nog drie mannen terecht. Eén van hen is volledig vrijgesproken. Een ander is volgens de rechter niet medeplichtig aan oplichting en valsheid in geschrifte en heeft niet deelgenomen aan een criminele organisatie, maar heeft wel de wet op het financieel toezicht overtreden. Hij krijgt daarom 30 uur voorwaardelijke taakstraf.

De laatste verdachte is eveneens vrijgesproken van enige betrokkenheid bij de boilerroomzwendel, maar bleek bij doorzoekingen wel 'handelshoeveelheden' drugs in garageboxen te hebben liggen. Het ging om een kilo cocaïne en bijna dertig kilo MDMA. Daarom moet hij toch 28 maanden de cel in.