Veel schade door 'bitcoin-advertenties' met nepuitspraken BN'ers

Steeds meer mensen trappen in frauduleuze advertenties voor bitcoin-investeringen. Dat laat de Fraudehelpdesk aan de NOS weten. De adverteerders gebruiken nepcitaten van BN'ers om mensen te verleiden. Geïnteresseerden krijgen hoge winsten voorgespiegeld, maar die blijven in de praktijk uit.

Bij de Fraudehelpdesk zijn in 2018 en 2019 verspreid over vijf verschillende frauduleuze websites 1,7 miljoen euro aan schademeldingen binnengekomen. Dat is waarschijnlijk nog maar een deel van de werkelijke schade, omdat niet iedereen zich meldt.

Inleg

Mensen klagen dat ze wel geld investeren na op de advertenties te hebben geklikt, maar hun inleg nooit meer terugzien. Sommigen ruiken meteen al onraad; anderen pas later, als ze hun winsten proberen te innen.

"We krijgen hier dagelijks meldingen over binnen", zegt André Vermeulen van de Fraudehelpdesk. "Ook BN'ers balen omdat hun naam hiervoor wordt gebruikt."