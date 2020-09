Hoe iets 'wat geen bescherming biedt' toch landelijk geadviseerd werd

Wetenschappelijke consensus over het nut van het beschermingsmiddel is er nog niet. Maar als het ook maar enigszins kan helpen, waarom zouden we het dan niet doen? Die vraag stellen critici steeds luider aan het RIVM en het kabinet. Want ook de WHO adviseert vanaf juni om mondmaskers te dragen in openbare ruimtes

Eind juli blijkt uit een RIVM-studie dat het dragen van een mondkapje juist niet leidt tot de gevreesde onvoorzichtigheid. Het instituut wijst er overigens wel op dat andere studies toch weer aantonen dat mensen minder afstand houden. Weer geen uitsluitsel dus, maar wel weer munitie voor de voorstanders van een mondkapjesplicht.

Fauci adviseert Van Dissel

Dezelfde maand concludeert het Amerikaanse RIVM dat mond- en neusmaskers een van de krachtigste wapens zijn tegen de verspreiding van het virus. "Ik zou hem vragen te kijken naar de snel toenemende hoeveelheid data over het belang en de effectiviteit van gezichtsmaskers", zegt de prominente Amerikaanse corona-adviseur Anthony Fauci deze week nog tegen Jaap van Dissel in een interview met Nieuwsuur.

Als in september in Nederland de besmettingscijfers sterk oplopen, laait ook de discussie over mondkapjes weer op. Afgelopen maandag maakt Rutte bekend dat in grote steden het dragen van een mondkapje wordt geadviseerd in winkels. Een aantal OMT-leden en burgemeesters zegt later dat er volgens hen beter een landelijk advies kan gelden. Weer twee dagen later, vandaag dus, gaat Rutte overstag.

Het RIVM blijft niet overtuigd. "Waarschijnlijk helpen mondkapjes maar beperkt bij het voorkomen van besmetting van anderen", staat op moment van schrijven op de RIVM-website. Het is afwachten wat het voortschrijdend inzicht wordt nu voor heel Nederland hetzelfde advies geldt.