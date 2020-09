Kamer: landelijke richtlijnen voor mondkapjes

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat er voor heel Nederland een richtlijn moet komen om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes waar de coronaregels niet kunnen worden gewaarborgd. Volgens een ruime meerderheid is er nu te veel verwarring.

Gisteren pleitten regeringspartij D66 en een aantal oppositiepartijen al voor meer eenduidigheid en in het Kamerdebat van vandaag sloten VVD en CDA zich daarbij aan, waarmee er een ruime meerderheid is. Er is nog wel discussie over de vorm, maar dat er meer duidelijkheid en uniformiteit moet komen, daar zijn de meeste partijen het wel over eens.

Het kabinet heeft het Outbreak Management Team om een nader advies gevraagd over de voors en tegens van mondkapjes en intussen geldt in een aantal regio's al het dringende advies om in bijvoorbeeld winkels en de horeca zo'n kapje te dragen. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zei dat het OMT vooral over de 'hoe-vraag' moet adviseren, maar dat het kabinet er vandaag al voor moet kiezen dat ze worden gedragen.

Later een verplichting

Ook anderen pleitten voor helderheid over de mondkapjes. PvdA-leider Asscher sprak van een dringend advies vanaf vandaag, maar met de aankondiging van een verplichting op termijn. De nieuwe coronawet zou dan de juridische basis moeten worden voor zo'n plicht. GroenLinks-voorman Klaver zei dat hij wil oppassen met verplichtingen. Hij ziet meer in een heldere richtlijn, met misschien een verplichting als stok achter de deur. Een groot deel van de oppositie wil verder dat in alle verpleeghuizen worden gedragen.

In het Kamerdebat toonden alle sprekers tot nu toe zich zeer bezorgd over de ontwikkeling van het virus. In gote lijnen is steun voor de maandag aangescherpte maatregelen, maar een aantal fracties vindt de maatregelen niet ingrijpend genoeg of te laat genomen. PVV-voorman Wilders sprak van een complete chaos.