Steeds meer stemmen in Tweede Kamer voor mondkapjesplicht

In de Tweede Kamer gaan steeds meer stemmen op om mondkapjes op grotere schaal te verplichten. Veel partijen vinden de regels nu onduidelijk. In het openbaar vervoer moeten reizigers al sinds 1 juni een mondkapje dragen. Gisteren maakte het kabinet bekend dat vanaf vandaag klanten van winkels in de regio's Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond het advies krijgen er ook een te gebruiken.

En die regio's en Brabant-Zuidoost gaan zelf nog een stapje verder: zij adviseren een mondkapje voor alle publieke binnenruimtes, dus bijvoorbeeld ook voor de horeca. Een groot aantal winkels heeft inmiddels gezegd het aan klanten over te laten hoe ze met de mondkapjes omgaan.

Winkeliers geen politieagent

Veel partijen in de Kamer pleiten voor een landelijke verplichting. Fractievoorzitter Jetten van regeringspartij D66 begrijpt dat winkeliers niet voor "politieagent willen spelen", maar hij wil ook een nieuwe lockdown voorkomen. "Daarom moet het kabinet mondkapjes binnen op drukke plekken serieus overwegen". En zo'n maatregel zou dan in heel Nederland moeten gelden. Volgens Jetten is een van de oorzaken van de onduidelijkheid dat er nu veel verschillen tussen regio's zijn.

Oppositiepartijen laten soortgelijke geluiden horen. SP-leider Marijnissen zegt dat "niemand meer snapt" wat nu precies de maatregelen zijn. Ze vindt dat het kabinet de verantwoordelijkheid te veel afschuift en dat er verplichtingen moeten komen, met eventueel kleine uitzonderingen voor regio's waar het echt niet nodig is.

Geen middel onbenut

GroenLinks-voorman Klaver vindt het kabinet veel te onduidelijk en de maatregelen te vrijblijvend: "Je moet overal dezelfde regels hanteren: in openbare ruimten waar je niet genoeg afstand kunt nemen, draag je een mondkapje. Dat moet je gewoon doen." Klaver zegt dat je in deze crisis geen enkel middel onbenut moet laten.

Zijn PvdA-collega Asscher vindt de manier waarop het kabinet met de mondkapjes omgaat zwak., "Ze hebben maanden gezegd dat het niet werkt, terwijl het wel verplicht is in het openbaar vervoer en nu krijg je als tussenvorm dat het aan winkeliers wordt gevraagd." Ook hij wil een verplichting op alle plekken in Nederland waar de anderhalve meter niet in acht kan worden genomen.

Verpleeghuizen

PVV-leider Wilders ziet weinig in een mondkapjesplicht in de hele publieke ruimte. "Buiten het openbaar vervoer moeten mensen het zelf weten of ze er een willen dragen." Volgens hem heeft het kabinet de zaken niet op orde en is het grootste probleem dat de zorg voor mensen met andere ziekten dan corona weer in gevaar dreigt te komen.

SP, GroenLinks, PvdA en PVV vinden verder dat in alle verpleeghuizen in Nederland mondkapjes moeten worden gebruikt. Een lid van het Outbreak Management Team zei vanochtend dat hij een plicht alleen in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, zoals het kabinet wil, niet ver genoeg vindt gaan.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet.