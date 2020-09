Ook kabinet: dringend advies om mondkapje te dragen in binnenruimtes

Het kabinet vroeg het Outbreak Management Team eerder om een nader advies over de voors en tegens van mondkapjes en sinds gisteren geldt voor een aantal regio's al het dringende advies om in bijvoorbeeld winkels en de horeca zo'n kapje te dragen. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zei dat het OMT vooral over de 'hoe-vraag' moet adviseren, maar dat het kabinet er vandaag al voor moet kiezen dat ze worden gedragen.

In het Kamerdebat toonden alle sprekers tot nu toe zich zeer bezorgd over de ontwikkeling van het virus. In grote lijnen is steun voor de maandag aangescherpte maatregelen, maar een aantal fracties vindt de maatregelen niet ingrijpend genoeg of te laat genomen. Ook drongen veel fracties aan op het gebruik van mondkapjes in alle verpleeghuizen.