Duitsland aan het mondkapje: 'Er heerst hier prachtige discipline'

Wel of geen verplichte mondkapjes? Ook in Duitsland speelt die discussie al een tijdje. Het advies van de regering was: geen plicht, maar een dringende aanbeveling voor het gebruik van mondkapjes in het OV en in de winkel.

De deelstaten besloten anders: één voor één kondigden zij de afgelopen dagen aan wél voor verplichte mond- en neusbedekking te gaan. Vanaf volgende week geldt die verplichting in het hele land.

De Oost-Duitse stad Jena was 6 april de eerste stad die een plicht invoerde. In het openbaar vervoer, winkels en in sommige gevallen op de werkplek. Burgemeester Thomas Nitzsche vond het nodig: "Jena is een internationale stad. Er is veel reisverkeer in en uit de stad. We zagen dat het aantal besmettingen explosief toenam, dus vond ik het tijd voor strenge maatregelen, ook voor een mondkapjesplicht".

Op dat moment werd op landelijk niveau volop gediscussieerd over het nut van mondkapjes. Merkels positie ten opzichte van de gezichtsbedekking is de laatste maanden nogal veranderd. Begin april zei de bondskanselier nog dat ze mondkapjes geen goed idee vond, omdat dragers er onvoorzichtiger door zouden worden. Bij verkeerd gebruik kan het masker volgens Merkel bovendien zelf een virusbrandhaard worden.

Intussen is het regeringsstandpunt aangepast. Mondkapjes kunnen helpen de verspreiding van het virus in te dammen, luidt nu het officiële standpunt van de regering en het RKI, het Duitse RIVM. Volgens insiders is Merkel nog steeds geen fan, maar de druk vanuit de deelstaten zou te groot zijn geworden.

Die zien de mondkapjesplicht als een manier om versoepelingen door te kunnen voeren. "Het is een kleine beperking in ruil voor meer vrijheid", zegt minister-president Manuela Schwesig van de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren tegen Bild Zeitung.