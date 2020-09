'Meerderheid OMT-leden wilde meer landelijke maatregelen'

Een meerderheid van de leden van het Outbreak Management Team had het beter gevonden als de regionale aanpak van de coronacrisis helemaal was opgegeven ten faveure van landelijke maatregelen. Dat zegt Andreas Voss, hoogleraar infectiepreventie en lid van het OMT, tegen de NOS.

Volgens Voss was men de afgelopen tijd binnen het OMT verdeeld over de kwestie, maar wilden de meeste leden landelijke maatregelen. Desondanks koos het kabinet er gisteren voor om, naast enkele landelijke maatregelen, onderscheid te maken tussen verschillende regio's.

"Voor de duidelijkheid van de burger had ik het op prijs gesteld als iedereen achter één beleid staat", zei Voss gisteravond eerder al in Nieuwsuur.

Hij refereerde aan mondkapjes in onder meer winkels; in vier veiligheidsregio's geldt vanaf morgen het 'dringende advies' mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. "Ik vind dat je dat landelijk had moeten doen en niet alleen in de grote steden", stelt Voss. "Bovendien: welke grote steden? Nijmegen is niet genoemd. Daar zijn ook veel besmettingen."

Ook een ander lid van het OMT, arts-microbioloog Jan Kluytmans, pleitte gisteravond voor meer regie vanuit Den Haag als het gaat om bijvoorbeeld mondkapjes. "Ik vind dat we hier veel te veel over praten, en dat we niet duidelijk een koers gaan varen", zei hij in tv-programma Op1.

'Mondkapjesplicht moet vanuit kabinet komen'

Een van de grote steden waar vanaf morgen het mondkapjesadvies geldt, is Amsterdam. Burgemeester Halsema zei in Op1 te hebben uitgezocht of ze een mondkapjesplicht kon instellen, maar volgens haar bleek al snel dat zoiets juridisch niet haalbaar zou zijn.

"Als we een draagplicht invoeren, gaan we waarschijnlijk nat bij de rechter", zei Halsema: