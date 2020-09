Kabinet ziet kaart van Nederland steeds roder worden en haalt teugels aan

Rutte en De Jonge wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Rutte: "Als je een winkel of café hebt of als je ergens klant bent of gast, dan heb je de verantwoordelijkheid de regels na te leven." Hij hoopt dat ingrijpen zo min mogelijk nodig is, "maar burgemeesters, politie en boa's zijn gemotiveerd om de naleving te controleren."

Het kabinet hoopt dat iedereen begrijpt waarom de extra maatregelen nodig zijn. "We vinden dat meer dan ooit belangrijk", zei Rutte.

De Jonge: "Van elke 170 mensen die je nu tegenkomt is er één die je aan kan steken. Binnen een maand kan de zorg overbelast zijn, en een overbelaste zorg raakt ons allemaal."

Het effect van de maatregelen van vandaag zien we pas over een tot twee weken terug. Daarvoor kan het aantal besmette mensen eerst nog gaan stijgen. De Jonge zei te verwachten dat er halverwege oktober meer dan 400 coronapatiënten op de IC liggen, ondanks de maatregelen die nu worden genomen. Hij vergeleek het virus met een moeilijk bij te sturen mammoettanker.

Mondkapjes

Het advies om in winkels mondkapjes te dragen wordt als 'extraatje' in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ingevoerd, zei Rutte. Na de persconferentie zei burgemeester Halsema van Amsterdam dat het advies een mondkapje te gaan dragen zal gelden voor de regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost (omgeving Eindhoven, Helmond).

Volgens Rutte hebben mondkapjes wel enig effect, daarom zijn ze ook in het openbaar vervoer verplicht. "But it won't do the big trick, het is niet de grote truc die alles oplost." Hij denkt er zelf wel een te gaan dragen.

Winkeliers mogen mensen zonder mondkapje weigeren: