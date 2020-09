Jos B.: Nicky Verstappen was al dood toen ik hem vond

Voor het eerst sinds zijn aanhouding in 2018 heeft verdachte Jos B. zijn stilzwijgen doorbroken in de zaak van Nicky Verstappen. In een videoboodschap verklaart B. dat de 11-jarige Nicky al was overleden toen hij hem in 1998 aantrof op de Limburgse Brunssummerheide. De video werd vandaag getoond op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen B.

"Het was een mooie zomer in 1998", zegt de inmiddels 57-jarige B. in de verklaring. "Ik was er veel op uit, ook die dag."

Toen hij aan de bosrand stopte voor "een kleine boodschap", werd zijn aandacht getrokken door iets in de verte, verklaart hij: