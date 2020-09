Wekdienst 20/9: Nieuwe coronamaatregelen gaan in • Pogacar in geel naar Parijs

Wat heb je gemist?

Het downloadverbod van de video-app TikTok in Amerika is uitgesteld, nu het bedrijf een deal heeft gesloten met softwarebedrijf Oracle en supermarktketen Walmart. Daarmee komen gegevens van Amerikaanse TikTok-gebruikers niet meer in China terecht, zoals president Trump had geëist.

De partijen krijgen een week om de deal af te ronden. Lukt dat niet, dan dreigt alsnog een verbod van de app voor nieuwe gebruikers in Amerika. Volgens de Amerikanen vormt de Chinese app TikTok een gevaar voor gebruikersdata. TikTok is razend populair. Zo'n 100 miljoen Amerikanen hebben de app, waarmee korte filmpjes kunnen worden gemaakt.