Rutte bezorgd: 'Dit mogen we de mensen in de zorg niet aandoen'

Het is niet de bedoeling dat mensen deze maatregelen gaan zien als juridische regeltjes waarbij je moet proberen eronderuit te komen. "Doe dat nou alsjeblieft niet jongens", zei Rutte. "We zijn toch volwassen met z'n allen in Nederland."

Het kabinet ziet het echt als een reëel gevaar dat de gezondheidszorg weer in gevaar komt als de stijging van het aantal besmettingen niet wordt teruggedrongen.

"Dat mogen we de mensen in de zorg niet aandoen", aldus Rutte. "Niet nog een keer die bovenmenselijke inspanningen, niet nog een keer zo veel mensen die overlijden." Ook de reguliere gezondheidszorg voor bijvoorbeeld hartpatiënten en kankerpatiënten loopt weer gevaar.

'Rottijd voor jongeren'

"Voor jongeren is dit echt een rottijd", zei Rutte. Hij gaf een groot compliment aan jongerenorganisaties en studentenverenigingen die hun best doen alles zo veilig mogelijk te organiseren. Hij gaf toe dat dat niet voor iedereen geldt. "Maar ik ga hier hier niet zeggen dat alle studenten het fout doen, dat is niet zo."

In verband met de beperkte testcapaciteit heeft het kabinet besloten dat kinderen onder de 13 jaar zich niet hoeven te laten testen als zij klachten zoals een snotneus hebben. Het mag wel, maar het hoeft niet. Ze mogen dan dus gewoon naar school. Tot nu toe gold dat voor kinderen onder de 6 jaar.