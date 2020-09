Bob Gore, uitvinder van waterdichte stof Gore-Tex overleden

De uitvinder van Gore-Tex, de ademende waterdichte stof waar onder meer regenjassen van worden gemaakt is overleden. De Amerikaan Bob Gore is 83 jaar geworden.

De ontdekking van Gore-Tex was een klein beetje toeval en het gevolg van enige frustratie. Gore's vader Bill vroeg Bob in 1969 om een nieuw soort loodgieterstape te ontwikkelen, gebruik makend van PTFE, beter bekend als Teflon.

Bob sloeg aan het experimenteren met stroken PTFE. Hij verwarmde ze en probeerde ze uit te rekken. In plaats van dat voorzichtig te doen besloot hij het in een keer goed te doen. Hij strekte beide armen uit elkaar terwijl hij de strook PTFE bij beide uiteinden beet hield. De strook brak niet, maar rekte uit tot acht keer de oorspronkelijke lengte.

Zweten als een otter

En, het belangrijkste, het was poreus maar toch waterdicht en ademend. Het werd de basis voor schoenen, regenkleding, motorkleding en zeilkleding die verwarmde zonder dat de drager direct begon te zweten als een otter.

Daar bleek wel een grens aan te zitten. Wie zich overmatig inspant met een Gore-Tex jas aan merkt dat niet al het transpiratievocht afgevoerd kan worden. Het gevolg is natte polo's, T-shirts etcetera onder de jas.

Gore vroeg en kreeg patent op zijn uitvinding en Gore-Tex werd een wereldwijd succes. Ook andere firma's maakten gebruik van Gore-Tex, wat Gore dankzij het patent veel geld opleverde.

Gore werd in 2006 opgenomen in de Amerikaanse Uitvinders Hall of Fame.

In de komedie-serie Seinfeld werd de Gore-Tex belachelijk gemaakt: