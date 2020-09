Trump kiest deze week opvolger voor Ginsburg, "waarschijnlijk" een vrouw

De Amerikaanse president Trump is van plan om zo snel mogelijk een kandidaat aan te wijzen als opvolger van de overleden rechter Ruth Bader Ginsburg in het Hooggerechtshof. Dat zou deze week al gebeuren en volgens de president wordt het hoogstwaarschijnlijk een vrouw.

Hij riep de Senaat op om de voordracht zo snel mogelijk in behandeling te nemen. De leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat heeft dat al toegezegd.

De Democraten, in de minderheid in de Senaat, hebben opgeroepen om de beslissing over een nieuwe rechter over de verkiezingen heen te tillen, in de hoop dat Joe Biden de nieuwe president wordt.

Ze wijzen er voorts op dat de Republikeinen in 2016 de voordracht van een kandidaat uit het Obama-kamp voor het Hooggerechtshof niet wensten te behandelen voor de verkiezingen. Nadat Trump de verkiezingen had gewonnen, schoof die een eigen kandidaat naar voren.

In Washington zoemen drie namen rond van vrouwelijke rechters die kans maken op de voordracht. Het zijn Amy Coney Barrett, geliefd in conservatieve kring, Barbara Lagoa, een Latina uit Florida en Allison Jones Rushing, die vorige week al door Trump werd genoemd als mogelijke kandidaat.