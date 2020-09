Nachttrein naar Oostenrijk voor het eerst in Nederland voor proefrit

De nieuwe slaaptrein naar Oostenrijk heeft een proefrit op het Nederlandse spoor goed doorstaan. Vanaf 13 december laat de NS in samenwerking met de Oostenrijkse spoorvervoerder ÖBB dagelijks een nachttrein rijden van Amsterdam naar Wenen en Innsbruck.

De NS heeft voor de verbinding twee nieuwe locomotieven gehuurd die in Nederland, Duitsland en Oostenrijk kunnen rijden. De proefrit van vandaag was vooral bedoeld om te onderzoeken of de trein goed functioneert in alle drie landen, met verschil in netspanning en spoorbeveiliging. Ook werden de remmen getest.

De trein bestaat uit tien rijtuigen, waarvan zes met slaapplaatsen. De helft van de coupés gaat naar Wenen, de andere helft wordt onderweg afgekoppeld en via München naar Innsbruck gebracht. In Nederland wordt na het vertrek uit Amsterdam nog gestopt in Utrecht en Arnhem. De reis naar Wenen duurt zo'n 14 uur, de aankomsttijd is 10 uur 's ochtends.

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft 6,7 miljoen euro uitgetrokken ter ondersteuning van de nieuwe lijndienst. Uit marktonderzoek zou zijn gebleken dat vervoerders anders niet voor 2023 een soortgelijke dienst zouden kunnen aanbieden.