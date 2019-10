Slaaptrein beleeft Europese 'revival' en komt ook terug naar Nederland

De laatste reguliere slaaptrein vertrok bijna drie jaar geleden uit Nederland. De Duitse spoorwegen, die de verbinding van Amsterdam naar Zuid-Duitsland en Zwitserland onderhielden, zagen er geen brood meer in. Niet meer van deze tijd en vooral: te duur.

Drie jaar later ziet de wereld er heel anders uit. Deze week maakten de NS en staatssecretaris Van Veldhoven bekend dat de slaaptrein in 2021 terugkeert naar Nederland, nu geëxploiteerd door de Oostenrijkse vervoerder ÖBB. Die sprong in het gat dat de Duitsers lieten vallen en heeft slaaptreinen in meerdere Europese landen in korte tijd winstgevend en populair gemaakt.

Vorig jaar steeg het aantal nachtreizigers bij de ÖBB met 15 procent, inmiddels zorgen de Nightjets voor 20 procent van de omzet van het bedrijf. Het aantal verbindingen groeit en er zijn nieuwe treinen besteld. Volgend jaar wordt Amsterdam aangesloten, mogelijk volgt Brussel. Nederland en België horen nu bij de weinige landen in Europa zonder slaaptrein, even afgezien van gecharterde ritten naar zon- of wintersportbestemmingen.

'Iets om je mee te profileren'

De opmars van de Oostenrijkers wordt mede gevoed door de discussie over klimaatverandering en duurzame manieren van reizen, denkt Hildebrand van Kuijeren van treinreiziger.nl. "Het besef dat de slaaptrein iets is om je mee te profileren dringt steeds meer door." Dat zie je volgens hem ook aan de draai van de Duitse spoorwegen; die denken nu toch weer na over het concept.

In Zweden, het thuisland van klimaatactivist Greta Thunberg, is de vraag naar de slaaptrein tussen Malmö en Stockholm vorig jaar met 100 procent gestegen. Richting het noorden van Zweden steeg de populariteit met 25 tot 60 procent. Een uithangbord als Thunberg, die naar al haar afspraken in Europa de trein pakt, helpt volgens Van Kuijeren om de slaaptrein onder de aandacht te krijgen. "In Zweden zie je ook een lichte daling van het aantal vliegreizigers. Daar heeft zij zeker een rol bij gespeeld."