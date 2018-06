Den Haag wil reiziger uit het vervuilende vliegtuig, in duurzame trein

Minder CO2

Ook de Europese Commissie zei vorige maand dat er meer met de trein moet worden gereisd en minder via korte vluchten met vliegtuigen. Treinen stoten veel minder CO2 uit. In het Parijsakkoord is afgesproken om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen.

Toch blijkt uit het plan van Van Veldhoven dat intensiever gebruik van internationale treinen niet per se tot minder CO2-uitstoot leidt. Dat komt omdat de korte vluchten op vliegvelden dan waarschijnlijk worden vervangen door langere vluchten.

Ook is het ook mogelijk dat luchtvaartmaatschappijen met minder mensen in het vliegtuig gaan vliegen. Of nieuw beleid om vaker voor de trein te kiezen uiteindelijk duurzamer blijkt, is dus nog de vraag.