Vanaf volgend jaar nachttrein naar München en Wenen

Vanaf eind volgend jaar gaat er een nachttrein rijden tussen Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Reizigers kunnen elke dag gebruikmaken van een trein tussen Amsterdam, München en Wenen. Staatssecretaris Van Veldhoven trekt er de komende jaren een kleine 7 miljoen euro voor uit.

Het bedrag is bedoeld om de NS en het Oostenrijkse ÖBB de nachttrein financieel dekkend te laten rijden. De reistijd van Amsterdam naar Wenen wordt zo'n 14 uur. Reizigers in beide richtingen komen voor 10 uur 's ochtends aan op hun bestemming.

Van Veldhoven heeft marktonderzoek laten doen en daaruit blijkt dat andere vervoerders niet voor 2023 een soortgelijke treindienst kunnen bieden, Bekeken wordt of zij later alsnog een internationale nachttrein kunnen laten rijden.

13 procent meer internationale treinreizigers

De staatssecretaris heeft al eerder gezegd dat ze meer reizigers wil verleiden om binnen Europa de trein te nemen. Ze hoopt dat de komende jaren twee miljoen mensen extra op reisafstanden tot zes uur voor de trein kiezen. Ze is er enthousiast over dat er nu al een stijging te zien is. De NS zag het aantal internationale reizigers deze zomer met 13 procent toenemen ten opzichte van het jaar ervoor.

Drie jaar geleden vertrok de laatste nachttrein van Amsterdam naar München en Zürich. De Duitse spoorwegen stopten er destijds mee vanwege een teruglopend aantal passagiers. Van Veldhoven erkent dat veel nachttreinen in Europa voorlopig afhankelijk blijven van subsidie.