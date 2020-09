Zus van neergestoken 'Chuchu' (19): 'Hij was niet betrokken bij drillmuziek'

Jongerenwerker Tamara schat dat zo'n 30 procent van de jongeren in Drachten een mes bij zich draagt. "In de grote steden heb je een andere mentaliteit dan hier, maar wat daar gebeurt, wordt ook meegenomen naar hier." Ze spreekt veel met jongeren, maar hoort nog weinig over drillrap. "Ik hoop dat dat ook nog even zo blijft."

Volgens haar gaat het in Drachten en omliggende dorpen vooral om het gevoel van onveiligheid en groepsdruk. "Op het moment dat iedereen op school een mes draagt, ga jij er ook een dragen." Ook Anna (20) liep met een mes op zak, maar doet dat nu niet meer. "Ik voelde me niet veilig. Ik durf nog steeds niet na 20.00 uur in mijn eentje te fietsen."

Messenverbod

Sinds 1 september geldt er een messenverbod op niet-illegale messen in de Friese stad. Ook in andere steden en dorpen wordt nagedacht over zo'n verbod. Zowel Anna als Tamara is blij met het verbod, maar zeggen dat het vooral vanuit de jongeren zelf moet komen. "Ik draag geen mes meer bij me. Er moet toch iemand beginnen ermee op te houden. Toen dacht ik: dan ik maar", zegt Anna.

Ook Caroline, de zus van de doodgestoken 'Chuchu', hoopt dat het messengeweld snel ophoudt. "Ik denk niet dat je later op de bank wil zitten en tegen je kinderen wil zeggen: 'Ik heb iemand vermoord'. Ik denk dat je wil zeggen dat je je diploma hebt gehaald en dat je werkt om je kinderen een goede toekomst te geven."

Ze wil nu graag laten zien hoe haar broertje echt was. "Hij was niet zo, zoals iedereen over hem schrijft. Hij was bezig met zijn rijbewijs en wilde zelf met kinderen en jongeren werken. Hij was goed bezig. We hebben gewoon een goede opvoeding gekregen voor een goede toekomst. Het is ontzettend jammer dat iemand ons dat ontneemt."