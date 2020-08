Drillrap gelinkt aan steekpartij Scheveningen, politie laat nog niets los

Een ooggetuige, die aan het werk was in een viswinkel tegenover de Pier, zegt tegen Omroep West dat hij zijn collega wees op een man met een mes van zo'n 20 tot 30 centimeter. De man liep via de trappen de boulevard op. Even later werd het slachtoffer neergestoken. De ooggetuige en zijn collega zagen naar eigen zeggen hoe de man met het mes daarna op de vlucht sloeg. Een groep mensen rende daarna het winkelcentrum in, aldus de ooggetuige: "'Wat heb je nu gedaan?', hoorde ik de vriendin van de dader nog schreeuwen."

Er brak paniek uit bij de omstanders. "Het leek wel oorlogsgebied", zegt de man van de viswinkel. Mensen vluchtten ook zijn winkel in. "Er werd gezegd dat er was geschoten." Enige tijd later werden twee mannen aangehouden die naar het winkelcentrum waren gerend.