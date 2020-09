Wekdienst 5/9: Zorgpersoneel zet schoen • Protest 'De Nacht Wacht'

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Op het Malieveld in Den Haag is een demonstratie van de zorgsector, maar zonder zorgmedewerkers. Zij zetten symbolisch hun schoenen in het gras en pleiten voor meer salaris en minder werkdruk.

Onder het motto 'De Nacht Wacht' vragen tientallen nachtclubeigenaren op het Museumplein in Amsterdam aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis voor het nachtleven. Ze zijn bang dat het nachtleven uit de stad verdwijnt. Afgelopen week werd duidelijk dat nachtclubs en discotheken voorlopig dichtblijven.

Bij het Nationaal Indië Monument in Roermond worden omgekomen militairen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea herdacht. Staatssecretaris Paul Blokhuis spreekt, er wordt een krans gelegd en een minuut stilte gehouden.

Max Verstappen hoopt in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië een zo goed mogelijke startplek te veroveren voor de race van zondag op het circuit van Monza. In de Tour de France trekt het peloton door de Pyreneeën voor een bergetappe van 141 kilometer.

Wat heb je gemist?

Donald Trump zegt nog geen bewijs te hebben gezien dat Aleksej Navalny is vergiftigd. Tegelijk vertelde hij in een persconferentie ook niet te twijfelen aan het Duitse onderzoek dat uitwijst dat de Russische oppositieleider het zenuwgif novitsjok toegediend heeft gekregen: "Ik weet niet precies wat er is gebeurd. Ik vind het tragisch, het is vreselijk, het had niet mogen gebeuren."

Eerder maakten de VS aan Rusland "ernstige bezorgdheid" kenbaar over de zaak. Duitsland, waar Navalny behandeld wordt, ging verder en eist tekst en uitleg van Rusland, maar de Russische regering ontkent betrokken te zijn.

En dan nog even dit:

Niet eerder liep een atlete bijna 19 kilometer binnen een uur. De Nederlandse atleet Sifan Hassan deed dit gisteravond in Brussel en verbrak daarmee het 12 jaar oude werelduurrecord.

In de Diamond League-wedstrijd Memorial Van Damme liep Hassan 18.930 meter, ruim 400 meter meer dan het vorige record van 18.517 meter uit 2008.