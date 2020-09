Áls de clubs over een tijd weer open gaan, gebeurt dat op deze manier

Binnen wordt nog maar 70 procent van de capaciteit toegelaten. "Het zal dus minder druk zijn in clubs. Dat vinden mensen misschien wel lekker." Het wordt niet verplicht om je binnen aan de 1,5 meter-regel te houden. "Maar door de ruimte geven we mensen wel de keuze om 1,5 meter afstand te houden." Wil je dat niet, dan ben je niet verplicht om een mondkapje te dragen.

Verder zullen de feestvierders beter de aanwezigheid van de ventilatie voelen, zegt Lukaszczyk. "De ventilatie gaat op volle toeren draaien. Dat doe je normaal alleen op drukke momenten." De luchtbehandeling is wel goed genoeg om de clubs te kunnen openen, zegt hij. "In het bouwbesluit van clubs staan al jaren strenge vereisten over de luchtbehandeling. Dat bouwbesluit is al geschreven in de tijd dat roken binnen nog mocht. Daarom moet de lucht goed naar binnen kunnen komen van buiten en een aantal keer per uur worden ververst. Dat gebeurde dus al, maar zal nu nog beter gebeuren."

Ook ben je verplicht om een kaartje te kopen, zodat de ondernemers je gegevens hebben als er een bron- en contactonderzoek van de GGD nodig is. Want, zegt Lukaszczyk, als clubs zijnde verzoeken we de aanwezigen om na bezoek tien dagen weg te blijven bij de risicogroep en kwetsbaren.

'Draagvlak is weg'

Volgens Lukaszczyk is het essentieel dat de clubs zo snel mogelijk open gaan. "Niet alleen door de economische gevolgen, maar ook omdat het draagvlak voor de coronamaatregelen onder jongeren volledig weg is." Kijk maar naar de illegale feesten, de rellen en de huisfeesten, zegt hij. "En dan is het nu nog zomer en worden de meeste illegale feesten in de natuur of in de bossen ver weg georganiseerd. Wacht maar tot de winter: dan gaan de illegale feestjes naar binnen en bijvoorbeeld naar loodsen die helemaal niet gecheckt zijn."