Neergeschoten Jacob Blake via videoverbinding voor de rechter

Blake wordt onder meer beschuldigd van huisvredebreuk, aanranding en ordeverstoring. De verdenkingen zijn op basis van verklaringen van zijn ex. Zij is de moeder van drie van zijn kinderen en heeft bij de politie verklaard dat Blake begin mei bij haar had ingebroken. Hij zou haar toen hebben aangerand en met haar auto en bankpas zijn gevlucht.

Het officiële proces tegen hem zal in november van start gaan met het aanstellen van de jury. "De staat erkent dat dit serieuze aantijgingen zijn, maar ook dat de verdachte ernstige verwondingen heeft en dat hij herstellende is in het ziekenhuis", zei openbaar aanklager Zeke Wiedenfeld.

Nadat Blake door de politie in zijn rug werd geschoten was het dagenlang onrustig in de stad in Wisconsin. Volgens de lokale politie werd hij neergeschoten omdat hij zich agressief gedroeg, en een mes bij zich had.