Alibaba-oprichter hoopt op recordbeursgang met betaalbedrijf Ant Group

De Chinese miljardair Jack Ma wil zijn betaalbedrijf Ant Group naar de beurs in Hong Kong en Shanghai brengen. Het bedrijf beheert Alipay, dat met meer dan een miljard gebruikers 's werelds grootste online betalingsdienst is.

Volgens de Financial Times mikt het Chinese bedrijf op een opbrengst van omgerekend 25 miljard euro met de verkoop van zo'n 10 à 15 procent van de aandelen. Daarmee komt het in de buurt van het record van oliegigant Saudi Aramco van vorig jaar, dat dat overigens haalde met slechts 1,73 procent van de aandelen.

FinTech

De Ant Group is 's wereld hoogst gewaardeerde 'FinTech' - financiële technologie - bedrijf. Vorig jaar steeg de omzet van met ruim 40 procent. In de eerste helft van dit jaar werd met ruim 2,5 miljard euro al meer winst gemaakt dan in heel 2019, schrijft NRC.

Jack Ma heeft niet alleen een meerderheidsbelang in Ant Group, maar is ook mede-oprichter van Alibaba. Via de website worden elk jaar miljarden pakketjes wereldwijd verstuurd.

Lokale investeerders

De Ant Group gaat in Hong Kong en Shanghai naar de beurs. Dit komt volgens the New York Times onder meer omdat het bedrijf lokale investeerders die Alipay kennen wil aantrekken. Ook zou de moeizame relatie tussen China en de Verenigde Staten een rol spelen. President Trump is al weken verstrikt in een strijd om Chinese apps als WeChat en TikTok te verbieden.

Alipay heeft in China alleen al 900 miljoen gebruikers. De New York Times schrijft dit toe aan het relatief lage aantal creditcardhouders in China in de tijd dat online kopen hard groeide. Alipay sprong in dit gat. In 2018 werden er 67 biljoen transacties via Alipay gedaan.