Alibaba zwemt in het geld na beursgang in Hongkong

Alibaba had al een beursnotering in New York. Bij die beursgang in 2014 werd meer dan 22 miljard euro opgehaald en dat was de grootste beursgang in Amerika ooit. Het was toen al de wens van het concern om ook een notering in Azië te krijgen, maar de regels lieten dat toen niet toe. Inmiddels zijn die regels aangepast.

Door de komst van een notering in Hongkong hoopt Alibaba meer Aziatische investeerders te krijgen. De beursgang verliep succesvol, het aandeel steeg meer dan 6 procent na start van de handel.

Belangrijke beurs

Hongkong is in de financiële wereld steeds belangrijker. Dit jaar gingen er tot nu toe 127 bedrijven naar de beurs en daarmee werd 34 miljard dollar opgehaald. Dat is meer dan op welke beurs in de wereld dan ook en in die cijfers is de beursgang van Alibaba nog niet meegenomen.

Op twee staat de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq waar minder dan 25 miljard euro werd opgehaald.