Tiktok vecht Amerikaans verbod van muziekvideo-app aan

Het bedrijf achter de Chinese muziekvideo-app TikTok stapt naar de rechter om een decreet van president Trump aan te vechten. Trump eist namelijk dat TikTok binnen negentig dagen de Amerikaanse tak verkoopt, anders dreigt hij de populaire app op zwart te zetten. Alleen bij verkoop aan een Amerikaanse bedrijf zou Trump bereid zijn daarvan af te zien.

TikTok zegt tegen CNN dat het bedrijf geen andere keus heeft dan het decreet aan te vechten. "Om er zeker van te zijn dat recht wordt gesproken en ons bedrijf en onze gebruikers eerlijk worden behandeld", zegt het Chinese bedrijf.

De VS ziet in TikTok een veiligheidsrisico. De Chinese overheid zou via het moederbedrijf bij gebruikersdata van Amerikanen kunnen komen, maar volgens TikTok is dat niet het geval. Volgens een woordvoerder van de muziekvideo-app is er geprobeerd om de zorgen weg te nemen, maar daar zou geen gehoor aan zijn gegeven door de Amerikanen.