‘Amerikaanse bedrijven lobbyen tegen WeChat-decreet Trump’

Grote Amerikaanse bedrijven - waaronder Apple, Ford, Walmart en Goldman Sachs - hebben bij het Witte Huis hun zorgen uitgesproken over het decreet van president Trump tegen WeChat. De bedrijven trokken dinsdag aan de bel in een conference call met regeringsfunctionarissen, zeggen bronnen tegen The Wall Street Journal.

Het gaat om bedrijven die grote belangen hebben in China. Het decreet tegen WeChat, dat bedrijven verbiedt om transacties te doen met de chat-app vanaf eind september, kan grote gevolgen voor hen hebben.

WeChat is niet alleen een belangrijke chat-app, maar ook het besturingssysteem van veel gebruikers in China. Waar in het westen aparte apps worden gebruikt voor aankopen, verzekeringen en bankzaken, gebeurt dat in China allemaal via de chat-app.

Document Witte Huis

De bezorgde Amerikaanse bedrijven willen duidelijkheid over wat het decreet precies betekent, schrijft de zakenkrant. Het is onbekend of het overleg met regeringsfunctionarissen die duidelijkheid heeft opgeleverd. Wel meldde persbureau Reuters gisteren, op basis van een document van het Witte Huis, dat het decreet zou betekenen dat WeChat uit de downloadwinkel van Apple en Google moet en adverteren illegaal zou worden.

Volgens de regering-Trump verzamelt WeChat "enorme hoeveelheden informatie" van zijn gebruikers. De regering vreest dat Amerikaanse gebruikersdata in handen van de Chinese regering komen. De chat-app zegt de privacy van zijn gebruikers te beschermen.

Problemen voor Apple

Een van de partijen voor wie een verbod op transacties met WeChat grote gevolgen kan hebben, is Apple. China is een belangrijke afzetmarkt voor het bedrijf; het verdient er jaarlijks tientallen miljarden dollars. Analist Ming Chi Kuo, die doorgaans goed is geïnformeerd, verwacht dat een decreet in het slechtste scenario leidt tot een afname van het aantal verscheepte iPhones wereldwijd met 25 tot 30 procent.

Tegelijk met de executive order tegen WeChat, kwam er ook één tegen TikTok. Dat wordt nu vooral gezien als extra druk op de onderhandelingen tussen een Amerikaanse koper en TikTok. Microsoft is nog altijd de belangrijkste kandidaat, maar ook Twitter zou interesse hebben getoond.