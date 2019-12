Saudi Aramco: ook zonder westerse beleggers grootste beursgang ooit

En waar de meeste oliebedrijven wereldwijd naar olie boren, bevindt Saudi Aramco zich op één plek. Een risico, vinden beleggers. "Als daar een aanslag is, heb je zo vijf procent van de productie stilliggen." De olie kan weliswaar goedkoop worden geproduceerd, maar de geografische en politieke risico's wegen voor beleggers toch zwaarder, zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen.

Druk op locals

Vanuit Rusland, China en India is er meer steun voor de beursgang, zegt consultant Cyril Widdershoven die olie- en gasbedrijven in de regio adviseert over investeringen. Zij hebben daar volgens hem geopolitieke belangen bij. Ook vanuit de Golfregio wordt er anders naar gekeken. Daar krijgt Saudi Aramco volgens Widdershoven veel steun.

Helemaal vrijwillig lijkt dat niet altijd te gaan. "Rijke Saudi's zijn bij elkaar geroepen voor luxe etentjes zodat zij flinke investeringen zouden toezeggen." Of er werd gezegd dat "er wel werd gerekend op een succesvolle beursgang", zegt Widdershoven. "Als dat constant wordt herhaald en hoge officials vragen dit persoonlijk van jou, dan is het niet juridisch afgedwongen maar is er wel sprake van het uitoefenen van indirecte druk."

Vaderlandsliefde

Maar de gemiddelde Saudi heeft volgens Widdershoven een andere motivatie om aandelen te kopen: vaderlandsliefde. "De gedachte is: 'Ik ben Saudi, dit is Saudi Aramco en deze beursgang is voor de toekomst van ons land.' Zo is de beursgang drie jaar geleden ook in de markt gezet. Het merendeel van de jongeren die het geld ervoor heeft, zal dan ook absoluut een aandeeltje halen. Iedereen vindt: die beursgang moet de grootste ooit zijn. Daar speelt echt vaderlandse trots."