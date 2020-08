101Barz haalt twee drillrapvideo's offline na steekpartij Scheveningen

Hiphopplatform 101Barz heeft minstens twee drillrapvideo's offline gehaald. Het gaat om video's van de rapformaties Qlas & Blacka en 73 De Pijp. Die groepen worden gelinkt aan de steekpartij in Scheveningen van maandagavond, waarbij een 19-jarige Rotterdammer omkwam.

101Barz is een platform van BNNVARA waar rappers regelmatig optreden in video's, zogenoemde "sessies". Het platform laat weten op eigen initiatief de video's te hebben verwijderd. "Als wij twijfelen over intenties die anders zijn dan het uitvoeren en overbrengen van hiphopmuziek, zenden wij de sessie niet langer uit", valt te lezen op Instagram. "Onze steun gaat uit naar de nabestaanden van het slachtoffer."

Drillrap is een moderne vorm van hiphop, waarbij vaak duistere en gewelddadige teksten over trage beats worden gerapt. In de video's dragen de rappers vaak bivakmutsen en zwaaien ze met messen of vuurwapens. De stijl komt oorspronkelijk uit Chicago en waaide via het Verenigd Koninkrijk over naar Nederland.

Criminaliteit

De steekpartij van maandag en eerdere geweldsincidenten tussen rivaliserende bendes worden gelinkt aan groepen binnen het hiphopgenre. In Groot-Brittannië hebben sommige rechters al nummers en albums verboden, omdat die zouden bijdragen aan escalerend bendegeweld.

Toch waarschuwen mensen binnen de subcultuur ervoor om niet het hele genre in verband te brengen met geweld. Ook 101Barz zegt dat in de verklaring op Instagram. "Jammer genoeg komen sommige artiesten uit een omgeving waar criminaliteit leeft en onderdeel is van hun dagelijks leven. Dat we deze levensomstandigheden niet willen zien, of ongemakkelijk worden van het bestaan ervan, betekent niet dat deze wereld niet bestaat."

NOS Stories maakte vorig jaar deze video over het geweld tussen jongeren in Rotterdam-Zuid. Daarvoor werd ook gesproken met Qlas & Blacka, van wie video's zijn verwijderd: