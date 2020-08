Burgemeester Van Zanen onderbreekt vakantie; onrust Scheveningen 'onacceptabel'

Burgemeester Van Zanen van Den Haag heeft gereageerd op het dodelijke steekincident, gisteravond bij de Scheveningse Pier. Een 19-jarige man uit Rotterdam kwam daarbij om het leven. "Dat is ongelooflijk triest en wij leven intens mee met de nabestaanden", zegt de burgemeester. Vanwege de situatie heeft Van Zanen zijn vakantie in Egmond aan Zee afgebroken.

"Door de actualiteit vind ik het ongemakkelijk om wel zichtbaar te zijn in de stad maar niet aanspreekbaar. Daarom heb ik in overleg met onze wethouders besloten om mijn taken vandaag weer op te pakken", zegt de burgemeester.

Kort na de vechtpartij werden twee verdachten aangehouden. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht, daarover worden nog geen mededelingen gedaan. Wel roept de politie getuigen nogmaals op zich te melden, in het bijzonder mensen die er beelden van hebben gemaakt.

Rond 18.30 uur werd de man neergestoken. Op dat moment waren er veel mensen op de Pier. De politie roept mensen op gemaakte beelden niet via sociale media te verspreiden.

Onrust in kustwijken

Het is de laatste tijd onrustig in Scheveningen. "Wat wij aan onze kust hebben gezien de afgelopen dagen, vooral op Scheveningen zijn gedragingen die onacceptabel zijn", zegt Van Zanen. Hij noemt als voorbeelden geweld en bedreigingen tegen verkeersregelaars en handhavers en grensoverschrijdend gedrag op de stranden en in het verkeer.

"Als gemeente zijn wij ontzettend geschrokken van het gebrek aan respect voor onze publieke dienstverleners. Ook het gebrek aan normen en waarden waarmee de bewoners van onze kustwijken de afgelopen dagen door bezoekers zijn geconfronteerd, is zorgelijk", zegt Van Zanen.

De burgemeester stelt dat de gemeente Den Haag de maximale capaciteit heeft ingezet om de situatie aan de kust in goede banen te leiden.