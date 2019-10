Waarom Britse rechters sommige rappers de mond snoeren

Landelijk komen in de Britse hoofdstad de meeste mensen om het leven door vuur- en steekwapengeweld. De autoriteiten daar proberen op allerlei manieren om het tij te keren. Bijvoorbeeld door drill rappers beperkingen op te leggen. En door goed te luisteren wat ze nou precies zeggen.

Eerder deze maand werd de leider van de C17-bende veroordeeld nadat de politie een 'rapvertaler' had ingeschakeld. Die kon bevestigen dat de man in een video had gedreigd om rivaliserende bendeleden neer te schieten. Terwijl het C17 al door de rechter was verboden om bedreigingen, geweld of andere criminele activiteiten te uiten of verheerlijken in audio of video.

Al deze genoemde zaken zijn eerder regel dan uitzondering in een drill-nummer. "Het is een vrij agressieve rapvorm", zegt muziekjournalist Dirk Baart in Nieuws en Co op NPO Radio 1.

Het genre is ongeveer tien jaar geleden ontstaan in de Amerikaanse stad Chicago. Van daaruit is het overgewaaid naar het Verenigd Koninkrijk, waar het zeer populair is. De beats zijn vrij monotoon en de teksten gaan vaak over drugs, geweld en bedreigingen aan andere groepen.

Hiphopartiest Chief Keef uit Chicago wordt gezien als een van de eerste drill rappers: