Woordenverbod voor Britse rapper Rico Racks

De Londense rapper Rico Racks krijgt een woordenverbod opgelegd. Hij moet zich van een Britse rechtbank vijf jaar houden aan specifieke gedragsregels die hem verbieden dat hij in zijn raps bepaalde woorden gebruikt die gerelateerd zijn aan drugs. Als zogenoemde drill rapper doet hij dat in zijn raps en video's geregeld.

Onder de woorden die Rico Racks niet meer mag gebruiken zijn bandoe (een woning waar drugs gekocht en gebruikt kunnen worden), trapping (het dealen van drugs) en connect (een contactpersoon voor drugs). Opvallend is ook dat het relatief bekende woord whipping (straattaal voor autorijden) verboden is. Rico Racks, die eigenlijk Ervine Kimpalu heet, is ook veroordeeld tot drie jaar celstraf vanwege drugshandel.

Uitdagen

Het is niet de eerste keer dat Britse rappers zulke gedragsregels krijgen opgelegd. Eerder werd het de drill-rapgroep 1011 verboden om in hun muziek te verwijzen naar rivaliserende groepen. Twee andere rappers kregen een voorwaardelijke celstraf omdat ze zich niet gehouden aan een dergelijk verbod.

Drill-muziek is een fenomeen dat afkomstig is uit Chicago en in Londen erg populair is. Ook in Amsterdam groeit de populariteit van het genre. De rapvorm bevat vaak gewelddadige teksten en wordt gebruikt door rapgroepen om elkaar online uit te dagen.