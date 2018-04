Moordgolf in Londen gedreven door hiphop, Snapchat en YouTube

In februari werd Simpson veroordeeld tot levenslang na de moord op een vijftienjarige jongen. Eén van de bewijsstukken in de zaak was een songtekst, waarin hij de moord in bloedige details beschrijft:

I saw man run.

He got poked up (neergestoken).

He had his poke and he still got touched (neergestoken).

"U beschreef de misdaad die later plaatsvond van tevoren tot in detail. U zegt dat dat enkel woorden waren, maar dat geloof ik niet," concludeerde de rechter in zijn vonnis.

Headie One

Niet alleen in songteksten op YouTube, maar ook op Snapchat en Instagram delen Londense jongeren gewelddadige beelden. Een veel gevolgd account op Instagram is dat van Headie One, een bekende drill artist. In januari spoorde een rivaliserende bende hem op. Ze sloegen hem in elkaar en vernielden zijn auto. Omstanders filmden het en verspreidden het materiaal via Snapchat.

Hieronder zie je het beeld. Let op, dat kan schokkend zijn.