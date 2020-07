Boa's niet blij met lokale experimenten coronamaatregelen

De vakbond voor boa's waarschuwt dat het handhaven van lokale coronaregels onnodig ingewikkeld wordt als gemeenten zelf gaan bepalen wat wel en niet mag. Als enige steden in Nederland kondigden Rotterdam en Amsterdam gisteren aan dat ze op sommige plekken een mondkapjesplicht willen invoeren.

Controleren of mensen zich hieraan houden komt op het bordje van boa's, buitengewone opsporingsambtenaren, terecht. Ruud Kuin, voorzitter van de BOA Bond, is bezorgd: "Ik vrees dat dit veel discussie en zelfs agressie zal opleveren."

Voorstander van mondkapjesplicht

De bond is in principe geen tegenstander van een mondkapjesplicht. "Een mondkapje is beter te handhaven dan de anderhalve meter afstand", zegt Kuin. Maar liever had hij gezien dat er een eenduidige, landelijke maatregel zou gelden. "Dit zorgt voor onduidelijkheid bij het publiek."

"Mensen hebben er geen bezwaar tegen om een mondkapje te dragen. Dat zie ik hier ook", zegt Kuin vanaf zijn vakantieadres in Frankrijk. "Maar dan moet het wel duidelijk zijn waarom de regels in een drukke winkelstraat in Nijmegen anders zijn dan die in de Kalverstraat in Amsterdam."

Regionale experimenten

Over de regionale verschillen in de handhaving van de coronaregels zegt Kuin: "Typisch Nederlands dat het weer aan het lokale bestuur wordt overgelaten. Ze zijn het gewoon niet eens. En dan hebben ze het over 'lokaal maatwerk'. Ik denk dat dat onzin is."

Boa's vallen onder de verantwoordelijkheid van de burgemeesters en de 25 veiligheidsregio's. Kuin: "Door heel Nederland zijn de instructies al sinds het begin van de coronacrisis per regio verschillend." Zo kan het voorkomen dat boa's in de ene regio hoofdzakelijk waarschuwen als mensen zich niet aan de regels houden, terwijl ze in andere regio's meteen een flinke boete kregen.

Vanaf wanneer boa's in het centrum van Rotterdam en Amsterdam gaan controleren op mondkapjes, is nog onduidelijk.