Mondkapjes verplicht in winkelstraten en op markten Rotterdam en Amsterdam

Er komt een mondkapjesplicht in delen van Rotterdam en Amsterdam. Die maatregel gaat in beide steden in op 5 augustus en geldt voor iedereen vanaf 13 jaar, op straat en in winkels.

In Rotterdam moeten mensen vanaf dan in winkelgebieden in het centrum een mondkapje op, zoals op de Coolsingel, Lijnbaan, Meent en rondom het Nieuwe Binnenwegplein. De verplichting geldt ook voor de markten op het Visserijplein, Afrikaanderplein en de Binnenrotte en de overdekte winkelcentra Alexandrium en Zuidplein. De mondkapjesplicht geldt van 6.00 uur tot 22.00 uur.

In Amsterdam zal het verplicht worden om een mondkapje te dragen in het Wallengebied en in de winkelstraten Kalverstraat en Nieuwendijk. Ook op markten op Plein '40-'45 en de Albert Cuypstraat wordt het dragen van een mondkapje verplicht.

Aansporen tot goed gedrag

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam noemt de mondkapjesplicht een vorm van maatwerk. "We zullen een uitgebreide voorlichtingscampagne voeren om mensen op de hoogte te stellen. We verzoeken mensen in drukke gebieden een mondkapje te dragen. Doen ze dit niet, dan vragen we ze te vertrekken. En mogelijk - maar daar ga ik niet vanuit - ook beboeten."

De juridische onderbouwing verschilt volgens Aboutaleb niet van alle voorgaande coronamaatregelen die voortvloeien uit de noodverordening. "We willen mensen aansporen tot goed gedrag." Als mensen een eventuele boete zullen aanvechten, dan kan dat. "Ik ben geen wetenschapper, ik ben een bestuurder", voegde hij toe.

De veiligheidsregio's benadrukken dat het geen vervanging is van de anderhalvemetermaatregel. Hoe gemeenten zullen handhaven op de mondkapjesplicht, is vooralsnog niet duidelijk.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldt dat mensen die de maatregelen niet opvolgen hierop worden aangesproken. Dit kan leiden tot het verzoek het gebied te verlaten of een boete. Ook zullen op de betreffende locaties vanaf 5 augustus mondkapjes worden uitgedeeld om mensen zoveel mogelijk te ondersteunen in het opvolgen van de maatregel.

Hoogste aantal besmettingen

Gisteren sprak minister Van Ark voor Medische Zorg met de veiligheidsregio's af dat een mondkapjesplicht regionaal ingevoerd kan worden. Rotterdam en Amsterdam zijn de eerste steden die inwoners en bezoekers daadwerkelijk gaan verplichten om een mondkapje te dragen.

Beide steden tellen het hoogste aantal nieuwe besmettingen. Cijfers van het RIVM wijzen uit dat er sinds gisteren 76 besmettingen bij zijn gekomen in Rotterdam en 68 in Amsterdam.

In totaal zijn er tussen gisterochtend en vanochtend in Nederland 342 besmettingen met het coronavirus bij gekomen. In grote delen van het noorden, oosten en zuidoosten van het land zijn helemaal geen positieve tests geweest.

IJsselland en Groningen

De Veiligheidsregio IJsselland gaat geen mondkapjesplicht invoeren, maar gaat dit weekend wel extra streng controleren op het naleven van coronamaatregelen bij onder meer recreatiegebieden, studie-introducties en het Offerfeest. Dat meldt RTV Oost. De Veiligheidsregio IJsselland is verantwoordelijk voor heel Overijssel, behalve Twente.

Ook Veiligheidsregio Groningen heeft aanvullende maatregelen aangekondigd. Een van de maatregelen is dat horecagelegenheden op vrijdag- en zaterdagnacht na 1.30 uur geen bezoekers meer mogen binnenlaten. Mensen die al binnen zijn, mogen tot sluitingstijd blijven.

Ook terrassen in de binnenstad moeten om 1.30 uur sluiten en uiterlijk om 2.00 uur leeg zijn. Ook eetgelegenheden en nachtwinkels moeten dicht. Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, zegt tegen RTV Noord: "De aanvullende maatregelen zijn nodig om de horeca open te kunnen houden. We willen allemaal geen situatie zoals in Antwerpen."